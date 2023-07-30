الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: نحن جاهزون لمن يريد الصدام مع روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، استعداد روسيا لأي صدام قد ينشأ مع الغرب.

وقال بوتين ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماعه مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرغ، إذا كان هناك من يريد أن الصدام مع روسيا فنحن جاهزون ومستعدون لذلك، لا أحد يريد صدامًا مباشرًا بين حلف شمال الأطلسي والقوات الروسية في سوريا، وإذا أراد أي أحد ذلك فنحن مستعدون.

وأضاف أن روسيا قصفت الأماكن التي تم إنتاج طائرات بدون طيار فيها، والتي استهدفت بها كييف جسر القرم، لافتًا أن وقف إطلاق النار غير وارد مع استمرار الهجمات الأوكرانية.

وأشار بوتن إلى أن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة ولا تغييرات كبيرة في ساحة المعركة، وأن أوكرانيا فقدت منذ الرابع من يونيو 415 دبابة، و1300 مدرعة، وثلثي الآليات التي خسرتها في المعارك غربية.

وأوضح أن روسيا لم ترفض الحوار بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن المبادرة الإفريقية للأزمة في أوكرانيا قد تكون أساسًا يمكن البناء عليه من أجل تحقيق السلام.

وأكد الرئيس الروسي أنه خلال فترة صفقة الحبوب ذهب أقل من 3 في المئة من إجمالي الحبوب المصدرة من أوكرانيا إلى البلدان الأكثر فقرًا، وسنبدأ بإرسال الحبوب الروسية المجانية إلى البلدان الإفريقية خلال 3-4 أشهر.

كما أكد أن روسيا لن تخزن الغاز بكميات كبيرة في تركيا فهي منصة للتجارة، وأن إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال.

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