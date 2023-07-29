السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن عن 180 فرصة عمل جديدة للشباب من الجنسين

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 180 فرصة عمل جديدة للشباب من الجنسين، وذلك بإحدى شركات تصنيع المواد الغذائية بمحافظة بني سويف.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، 120 فرصة للإناث، و60 فرصة للذكور، وذلك بقسم التعبئة والتغليف والمخازن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف من الحاصلين على مؤهل أو غير الحاصلين.

وتوفر الشركة، مواصلات من المصنع إلى موقف محيي الدين، على أن يكون التقديم بمقر الشركة في منطقة بياض العرب الصناعية، المنطقة المتوسطة.

وعلى راغبي العمل، التواصل عن طريق رقم الهاتف 01015354567  أو 01017912670، أو التوجه للمصنع مباشرةً، ويتم استلام العمل في نفس اليوم.

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