السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبر سار للمواطنين بشأن موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد انتهاء أزمة الكهرباء، قائلًا إنه من المتوقع أن أسوأ سيناريوهات للأزمة الحالية قد تصل إلى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

 

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن الأزمة الحالية متوقفة على انخفاض درجات الحرارة، لافتًا إلى أن العام الماضي كان الوضع مختلفًا في ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك كان طبيعيًا. 

وأوضح أن الاستهلاك اليومي من الكهرباء يتراوح ما بين 34 ألفًا إلى 35 ألف ميجاوات لافتًا إلى أنه تم التوقف عن استيراد المازوت بعد ارتفاع أسعاره عالميًا، كما أنه كان لدينا احتياطي من المازوت وتم استخدامه في الفترة الأخيرة، معقبًا: "توقفنا عن استيراد المازوت بعد ارتفاع أسعاره عالميًا وتم الاعتماد على الإنتاج المحلي". 

وأشار إلى أنه يتم استيراد مازوت من الخارج بقيمة 300 مليون دولار، للخروج من شهر أغسطس بأقل قدر من تخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدًا أن المازوت المستورد من الخارج سيصل قريبًا وسيكفي الإنتاج المحلي.

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