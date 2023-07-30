الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 30 يوليو 2023 وبيان درجات الحرارة فى مصر 

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس في مصر من الموضوعات التي ترتفع معدلات البحث عنها في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة التي يشهدها فصل الصيف هذا العام.

حالة الطقس اليوم الأحد 30 يوليو 2023 في مصر 
 

نعرض في التقرير التالي تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد 30 يوليو 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

 يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

ونوهت الهيئة في بيانها أن الارتفاع في نسبة الرطوبة يتسبب في زيادة الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023 وحالة الطقس في مصر

حالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى الإثنين المقبل

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 30 يوليو 2023

القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 35 24
6 أكتوبر 36 24
بنها 35 24
دمنهور 34 23
وادي النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 35 24
طنطا 35 23
دمياط 33 24
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 36 25
السويس 36 25
العريش 34 24
رفح 33 24
رأس سدر 36 24
نخل 37 19
كاترين 35 18
الطور 37 25
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 29
الإسكندرية 32 23
العلمين 32 23
مطروح 31 22
السلوم 33 23
سيوة 37 23
رأس غارب 40 29
الغردقة 40 29
سفاجا 39 28
مرسى علم 39 29
شلاتين 42 31
حلايب 37 31
أبو رماد 40 30
رأس حدربة 38 29
الفيوم 38 24
بني سويف 37 24
المنيا 39 24
أسيوط 39 25
سوهاج 39 27
قنا 42 28
الأقصر 42 28
أسوان 42 29
الوادي الجديد 41 25
أبو سمبل 42 28

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