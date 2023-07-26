الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى الإثنين المقبل

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت خريطة التنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 26 يوليو، حتى الإثنين المقبل 30 يوليو 2023.

ومن المقرر استمرار درجات الحرارة في الارتفاع، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء، مع بداية انكسار وقلة حدة للموجة من السبت المقبل.

 وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، وأهم الظواهر الجوية كما يلي:

  • الأربعاء 26 يوليو والخميس 27 يوليو:
    يشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
    كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
  • الجمعة 28 يوليو:
    بحسب التوقعات تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى  والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
     
  • من السبت 29 يوليو إلى الإثنين 31 يوليو:
    تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

    وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارًا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.
حالة الطقس خريطة التنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطرق الزراعية الرياح درجات الحرارة

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