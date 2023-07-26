حالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى الإثنين المقبل

كشفت خريطة التنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 26 يوليو، حتى الإثنين المقبل 30 يوليو 2023.

ومن المقرر استمرار درجات الحرارة في الارتفاع، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء، مع بداية انكسار وقلة حدة للموجة من السبت المقبل.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، وأهم الظواهر الجوية كما يلي: