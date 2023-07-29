السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيفية الحفاظ على النشاط البدني وممارسة التمارين في ظروف الطقس الحار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في ظل درجات الحرارة المرتفعة، يمكن أن يتعرض الجسم لمخاطر مثل الإجهاد الحراري والاصطدام بضربات الشمس والجفاف، لذلك فهناك خطوات يمكن اتباعها للحفاظ على النشاط البدني وممارسة التمارين بأمان في ظروف الطقس الحار، وفقًا لما ذكره موقع " my health" الطبي.

تجنب الأوقات القاسية للحرارة:

في فترات الصيف الحارة، يوصى بتجنب ممارسة التمارين في أسوأ فترات الحرارة. حاول ممارسة التمارين في الصباح الباكر أو في المساء الذي يكون الجو باردًا نسبيًا. هذا يقلل من خطر التعرض للإجهاد الحراري ومشاكل الصحة الناجمة عن درجات الحرارة العالية.

ارتداء الملابس المناسبة:

اختيار الملابس المناسبة يلعب دورًا هامًا في ممارسة التمارين في الطقس الحار، ارتدِ ملابس فضفاضة ومصنوعة من أقمشة مسامية وتسمح بتهوية جيدة للهواء، وكذلك يفضل استخدام الواقيات الشمسية والقبعات لحماية الجسم من أشعة الشمس الضارة.

شرب السوائل بشكل مستمر:

تعد السوائل الأساسية للحفاظ على الترطيب وتجنب الجفاف أثناء ممارسة التمارين في ظروف الطقس الحار، استهلك كميات كافية من الماء قبل وأثناء وبعد التمارين الرياضية، تجنب الكحول والكافيين، فقد يؤديان إلى فقدان مزيد من السوائل من الجسم.

الراحة والتبريد:

يجب تخصيص وقت كاف للاستراحة بين فترات التمارين الرياضية، حيث يمكنك الاستراحة في الظل وتبريد الجسم بقطعة قماش مبللة أو رذاذ ماء على بشرتك، وهذا يساعد على تقليل درجة حرارة الجسم والتخفيف من الإجهاد الحراري.

كما يجب علينا الحرص على ممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على النشاط البدني في ظروف الطقس الحار، حيث يجب الانتباه لعلامات وأعراض التعرض للإجهاد الحراري مثل الدوار، والغثيان، والصداع، وعدم القدرة على التعرق، وفي حالة حدوث أي من تلك الأعراض، يجب التوقف عن ممارسة التمارين والبحث عن الراحة والترطيب.

الإجهاد الحراري التمارين الرياضية الحرارة المرتفعة شرب السوائل ضربات الشمس

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