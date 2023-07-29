السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر يوجّه رسالة للمتشددين فى الدين (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ من يشدد في الدين ويأخذ بالعزيمة في كل الأمور، سيغلب وسيضطر في نهاية الأمر إلى اللجوء للرخص، لافتًا إلى أن الإنسان في طبيعته ضعيف لا يتحمل الشدة في كل شيء.


وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ الإنسان ييسر على نفسه بأن يسير على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجتهد في العبادة بغير إجهاد، فحينما دخل عليه جمع من الصحابة يقول بعضهم إني أصوم ولا أفطر، وآخر لا يتزوج النساء، فرد عليهم الرسول بقوله: "أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني".


أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

 

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

 

قناة الناس اعرف نبيك الشدة سنة الحبيب محمد

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