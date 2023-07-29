السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة القاهرة: إزالة عدد 4 عقارات من إجمالي 66 بألماظة (صور)

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

تابع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إعادة تخطيط وتطوير منطقة ألماظة بمصر الجديدة وذلك ضمن أعمال إزالة المرحلة الثانية بعد صرف التعويضات.

 

 وأكد في بيان له، أنه تم الانتهاء من إزالة عدد (٤) عقارات من إجمالى (٦٦) عقار، بحضور اللواء حسام لبيب رئيس الحي ويأتي ذلك فى إطار إعادة تخطيط المنطقة كتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

 

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء ومناطق القاهرة والتي يجرى تنفيذها منذ عدة أشهر حفاظًا على الطاقة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء  وفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة.


وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تكثف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة75% مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، مع فصل إنارة كافة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات فى تمام التاسعة مساء.


وشدد محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة التنفيذية بترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المُنشآت الحكومية والمُنشآت العامة التابعة للمحافظة.


كما شدد محافظ القاهرة، على ضرورة متابعة ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها) على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة.


وشدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات متابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها، وأن تلتزم المُنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية- الاستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقِب انتهاء الفعاليات التي تقام بها مساءً على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارًا.

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ألماظة مصر الجديدة إزالة الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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