وزير النقل: الدولة تولى أهمية كبيرة لتطوير الموانئ المصرية

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة تولى أهمية كبيرة لتطوير الموانئ المصرية مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتكثيف الجهود لتعظيم الإستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة إلى قيمة اقتصادية مضافه، بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما يأتى في إطار عملية بناء القدرة الوطنية في مختلف المجالات لافتاً إلى أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري يتم بأيدي مكاتب استشارية مصرية بالكامل وشركات مصرية وطنية مثل: مشروعات تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حاليًا في موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا، والعين السخنة، وجرجوب وبرنيس، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول بما تضمه من منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات الوحدات المتحركة، كما يتم التعاقد مع تحالفات عالمية من مُشغلين وخطوط ملاحية لإدارة وتشغيل المحطات لمدة محددة وإعادة تسليمها إلى هيئات الموانئ المصرية.