السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 535936 طن قمح لشون وصوامع الشرقية

القمح
القمح

أعلنت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، عن توريد طن واحد و٣٠ كيلو قمح اليوم السبت، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٩٣٦ طنًا و٢٣٧ كيلو جرامًا.

وأكدت وكيلة وزارة التموين، أنه يُحظَر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

من جهته، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة بتسلم محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة  وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

استراتيجية اقماح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزراعي المصري الجهات المعنية البنك الزراعي المصري

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