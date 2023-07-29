أبرزها حفل محمد منير.. قائمة حفلات مهرجان العلمين خلال شهر أغسطس

كشفت إدارة مهرجان العلمين عن مجموعة مميزة من الحفلات لنجوم الغناء في مصر والوطن العربي خلال شهر أغسطس، ضمن فعالياته التي انطلقت 13 يوليو وتستمر حتى 22 أغسطس المقبل.

وجاءت قائمة حفلات شهر أغسطس بمهرجان العلمين الذي يقام تحت شعار "العالم علمين" كالآتي:

حفلات العلمين

حفل مدحت صالح

أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن إقامة حفل غنائي ضخم للنجم مدحت صالح يوم الخميس المقبل 3 أغسطس وتشاركه في الحفل المطربة ريهام عبد الحكيم.

حفلات العلمين

حفل محمد منير وحميد الشاعري

موعد حفل الكينج منير وحميد الشاعري

ويقام حفل النجم محمد منير والفنان حميد الشاعري يوم الجمعة المقبل 4 أغسطس ضمن سلسلة حفلات نجوم مهرجان العلمين، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، إضافة إلى استعراضات غنائية كبري وعدد من الأغاني التي تجمع الكينج محمد منير بحميد الشاعري وتطرح شركة "تذكرتي" التذاكر الخاصة بالحفل للجمهور.

حفل إليسا

تعاقدت إدارة مهرجان العلمين مع النجمة الكبير إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين ويقام الحفل يوم السبت الموافق 5 أغسطس ويشاركها الحفل النجم تامر عاشور.

حفل كارول سماحة وبهاء سلطان

يقام يوم 10 أغسطس المقبل عدد من الحفلات الغنائية لكبار النجوم، منهم الموسيقار عمر خيرت وبهاء سلطان وكارول سماحة.

ومن المقرر أن تشهد هذه الحفلات حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلًا هناك يوم الجمعة الماضي، وتليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضًا، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستويين المحلي والأجنبي، وسيقام سباق"تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة- ركوب الدراجات- الجري"، وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.