رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023 الرسمي من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع عرض النتيجة النهائية على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترول وحصر أسماء أوائل الطلاب من كافة محافظات الجمهورية.

رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

زاد قلق أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي عقب اعتماد نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية يوم الخميس الماضي والإعلان الرسمي عن أسماء أوائل الطلاب حيث يرغب كافة الطلاب في معرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية عقب انتهاء أعمال التصحيح وكافة أعمال الكنترول حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال هذا الرابط (من هنا).

كما خصص موقع الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023 الرسمي لتوفير درجات طلاب الشعبة العلمية والأدبية لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب بياناته كاملة في الخانات المخصصة لذلك وتضغط على كلمة استعلام.

نسب نجاح الطلاب في الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نسب النجاح في المواد التي خضع لها طلاب الثانوية العامة عقب الانتهاء من عملية التصحيح الرسمية حيث جاءت نسبة النجاح في مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية نحو 91.9% فيما بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة نحو 89.7% .

وجاءت نسبة النجاح في مادة الأحياء لطلاب علمي علوم نحو 90.6 % وأشارت المصادر المطلعة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح العامة هذا العام 2022-2023 مبشرة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أكد شاي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المؤتمر الصحفي الذي سيتم اعتماد النتيجة خلاله سيكون في بداية شهر أغسطس المقبل وفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا حيث أن النتيجة حاليا تمر بمرحلة التدقيق لضمان خروجها بما يحقق العدالة والدقة.

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