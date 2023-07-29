هفوة جديدة تفوق زلات لسانه.. بايدن ينسى التوقيع على وثيقة حضر من أجلها

نسي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التوقيع على الوثيقة التي ألقى خطابا حولها في ولاية مين.

وبعد أن أنهى بايدن حديثه عن الإنجازات الاقتصادية للإدارة الأمريكية توجه لتحية الحضور ومصافحتهم لعدة دقائق. وبعدها اقترب أحد المساعدين من بايدن، هامسا بشيء في أذنه، فعاد الرئيس على إثرها إلى المنصة، حيث ترك وثيقة غير موقعة لدعم المصنعين الأمريكيين.

بايدن قائلا: "لقد نسيت أنني لم أوقع على الأمر. الكثير من الكلام، ولا يوجد أي إجراءات".

وبعد التوقيع على الوثيقة، واصل بايدن مصافحة المواطنين.