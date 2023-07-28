تخريج دفعة جديدة من كلية "الصيدلة" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (صور)

احتفلت كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحفل تخرج طلاب العام الدراسي 2023ـ2022، فى حفل ضخم ووسط أجواء مبهرة، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رحاب عبدالمنعم عميد كلية الصيدلة، ود مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة للمتابعة والتوثيق.

وهنأ الدكتور شريف رفعت نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الطلاب بيوم تخرجهم، موضحاً أن أسرة الجامعة هذه الأيام تقيم حفلات لتتويج الخريجين من جميع الكليات وخاصة كلية الصيدلة، وتعد حفلات التخرج بمثابة يوم التتويج لكل الطلاب عن جهودهم خلال فترة دراستهم، وألف مبرووك لأولياء الأمور على هذا العمل العظيم الذي قدمتموه لأبنائكم".

ورحب الدكتور شريف رفعت بضيوف الحفل الذين حرصوا على حضور حفل تخرج طلاب كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛ من اجل مشاركة الطلاب فرحتهم بعد الانتهاء من مشوارهم التعليمي والاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية متسلحين بالعلم والانطلاق لسوق العمل متسلحين بأحدث الأساليب العملية الحديثة والبرامج الحديثة في مجال العلوم الصيدلية"، وقدم "رفعت"، الشكر والتحية لأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا بمثابة أولياء أمور لجميع الطلاب خلال فترة دراستهم، موضحاً أن الفرحة اليوم تخص أولياء الأمور أكثر من الخريجين لانهم أصحاب هذا الحفل الحقيقيين.

فيما قدمت الدكتورة رحاب عبد المنعم، عميدة كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، كما هنأت الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من برامج اكلينيكية تواكب العصر الحديث في علوم الصيدلة والعلوم الصيدلية تساعد الطلاب على التسلح بكل ما هو جديد في المجالات الطبية الصيدلية، وتعتبر كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي من أكبر وأقدم الكليات التي تضمها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حيث أنشئت بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 1996، وقد استوفت الكلية المعايير القومية القياسية لذا تم اعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتوفر الكلية مناخ يضمن تقديم صيدلي متميز حيث أن دور الصيدلي في مجال الرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية يتعاظم يومًا بعد يوم حيث تلتزم الكلية في رسالتها بتخريج صيدلي طبقًا للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية القياسية يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والتصنيع الدوائي المتطور وإجراء بحوث علمية مبتكرة بداية من البحث عن الأدوية الحديثة من أصل نباتي أو حيواني أو تلك التي يتم تشييدها معمليًا.

وأكدت الدكتورة رحاب عبد المنعم، أن الكلية تساهم بشكل فعال في تطوير صناعة الأدوية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى القدرة على تقديم خدمات مجتمعية وتدريب واستشارات علمية في إطار قيم أخلاقية ويتعامل الطالب خلال الدراسة مع تجهيزات وآلات معملية متطورة بالإضافة إلى مستشفى الجامعة التي تلبي حاجة التدريب على الصيدلة الإكلينيكية بمعرفة صفوة من الأكاديميين الأخصائيين المشهود لهم بالكفاءة.

وأوضحت عميدة الكلية، أنهم يهدفون إلى ضمان الجودة للحفاظ على الاعتماد الأكاديمي المستمر، والعمل على إعداد صيدلي مدرب قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا، وبحث علمي تطبيقي لتطوير صناعة الدواء، وتفعيل برامج الدراسات العليا طبقًا لللائحة الدراسية، وزيادة المشاركة المجتمعية والتواصل مع الخريجين، واستمرارية تنمية مهارات وقدرات الموارد البشرية، والتحسين والتطوير المستمر بناءً على آراء المستفيدين، وتعزيز الوضع التنافسي للكلية، من خلال العمل في الأقسام المختلفة للكلية وهي قسم الصيدلانيات قسم الصيدلة الصناعية، قسم الصيدلة الإكلينيكية، قسم العقاقير، قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، قسم الكيمياء الصيدلية، قسم الأدوية والسموم، قسم الكيمياء العضوية الصيدلية، قسم الكيمياء الحيوية، وقسم الميكروبيولوجيا والمناعة، واختتمت الدكتورة رحاب عبدالمنعم، حديثها بنصائح للطلاب قائلة: "عليكم بالعمل على رضا الله سبحانه وتعالى، والعمل على أن تنالوا رضا آبائكم وأمهاتكم، كما يجب أن تسيروا بين الناس جابري خواطرهم فالكلمة الطيبة صدقة وتبني مستقبل والوحشة تهدم ولا تبني".

وعلى هامش الحفل كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة نجوى هاشم وكيل نقابة الصيادلة بالجيزة، والتى قامت بتلاوة القسم للخريجين وقاموا بترديد القسم ورائها.



وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، حيث احتفلت بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها مؤخرا، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.