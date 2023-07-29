السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد رياض: محمود مرسى خوفنى وعادل إمام له مواقف وطنيه

محمد رياض
محمد رياض

روي الفنان محمد رياض، كواليس دوره في مسلسل العائلة، وخوفه من الفنان محمود مرسي.

وقال رياض خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، كنت خائفًا من التمثيل أمام الفنان محمود مرسي في مسلسل العائلة، وبسبب هذا الخوف نسيت دوري أمامه وارتبكت جدًا، ولذا أوقف المخرج إسماعيل عبد الحافظ التصوير لمدة ربع ساعة، وتدخل الفنان محمود مرسي لتهدأتي وفتح حوارًا جانبيًا معي، وبعد ذلك بدأنا تصوير المشهد.

وأضاف: بسبب مسلسل العائلة أصبحت صديقًا للفنان محمود مرسي لدرجة أنه كان يعود إلى منزله بالمهندسين بواسطة سيارتي أثناء مسلسل العائلة، حتى يخلق حالة جيدة من الود بيننا لأنني كنت ابنه في المسلسل.

وعلاقته بالفنان الراحل، قال رياض، النجم الكبير كان صاحب رؤية وفكر ومتواضع للغاية وعلمني درسًا كبيرًا في احترام المهنة.

وعن النقد الذي توجه له لإهداء الدورة الجديدة من المهرجان إلى الزعيم عادل إمام، قال رياض: "الزعيم عادل إمام حياة ومسرحيته تعيش أكثر من 10 سنوات"، مضيفًا أن لديه مواقف وطنية وذهب بالمسرح لأسيوط في زمن الإرهاب.

https://web.facebook.com/watch/AlHayah1TV/?ref=embed_video

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