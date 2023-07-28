الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع: الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا لسياحة اليخوت

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن عوائد قناة السويس زادت من 4 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار عقب إنشاء القناة الجديدة، ليكون أعلى عائد للقناة حتى الآن.

وقال ربيع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» خلال حلقة خاصة من قناة السويس المذاع على قناة صدى البلد، إن قناة السويس الجديدة ساعدت على زيادة عوائد القناة، موضحًا أن قناة السويس الرئيسية يمر بها 42 سفينة وبعد إنشاء القناة الجديدة تجاوزت عدد السفن لأكثر من 190 سفينة. 

وأضاف: زادت عوائد قناة السويس من 4 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار عقب إنشاء القناة الجديدة، ليكون أعلى عائد للقناة حتى الآن، موضحًا أن هذه الأرقام تضاعفت بسبب الخدمات المقدمة للسفن التي تمر من القناة، حيث التمويل وتخلص السفن من المخلفات من أبرز الخدمات المقدمة.

وأوضح ربيع أنه تم إنشاء مركز لصيانة السفن التي تمر بقناة السويس، بجانب تقديم خدمات الإسعاف الفورية لمستقلي السفن، بالإضافة إلى تغير الأطقم للسفن، منوهاً إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لسياحة اليخوت.

وأضاف: لذا أمر بتطوير مارينا اليخوت، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تراخيص اليخوت، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص دخلت حيز عمل هيئة قناة السويس، موضحًا أن الشراكة متاحة لجميع الشركات سواء الوطنية والعربية والأجنبية. 

وخلال الحلقة، استعرض أسامة ربيع، صور تذكارية لمجموعة من الرؤساء الذين تولوا قناة السويس منذ تأميمها، ودور كل شخص في تطوير قناة السويس.

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