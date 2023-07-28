مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة

لقى شخص مصرعه اليوم الجمعة، بينما أصيب 2 آخرين، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بأرض زراعية بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقلوا إلى مستشفى أبو حمص العام وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و2 مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بأرض زراعية بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ملاكي إثر اختلال عجلة القيادة لدى السائق، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو حمص العام، ونقل المصابون إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على أسباب الواقعة واستخراج تصاريح الدفن.