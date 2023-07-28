الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ابقوا فى الظل.. 3 نصائح لمواجهة خطر التعرض لأشعة الشمس

الطقس
الطقس

يشهد الكثير من دول العالم خلال فصل الصيف، موجات متتالية من درجات الحرارة المرتفعة، إلا أن الأمر يختلف هذا العام خاصة مع الارتفاعات الخطيرة في الحرارة  مع تأثر الكوكب بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

ويعتبر البقاء في الظل أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الأفراد وسلامتهم خلال فترات الموجة الحارة، ويوضح الخبراء بموقع "better health" الطبي، أهمية البقاء في الظل وكيفية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات الحر الشديد.

بالتزامن مع موجة الحر الشديدة، يصبح البقاء في الظل أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الأفراد وسلامتهم، حيث يعمل البقاء في المناطق المظللة على تقليل خطر الإصابة بضربة الشمس، وحفظ درجة حرارة الجسم الطبيعية، وتقليل خطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة، حيث إن البقاء في المناطق المظللة يوفر العديد من الفوائد الصحية خلال موجة الحر الشديد، وتشمل الآتي:

تقليل خطر الإصابة بضربة الشمس:

يعد التعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة من أبرز العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بضربة الشمس، وقد تتسبب ضربات الشمس في أعراض خطيرة مثل الدوار والتعب الشديد وارتفاع درجة الحرارة الجسدية، فعندما يبقى الفرد في المناطق المظللة، يتحسن التهوية والتبريد الطبيعي للجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بضربة الشمس.

 

الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية: 

تلعب درجة حرارة الجسم دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الأفراد خلال موجة الحر الشديد، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الجسم إلى مستويات خطيرة قد تتسبب في اضطرابات صحية مثل الإجهاد الحراري والتعب الشديد، فبقاء الفرد في المناطق المظللة يساعد في تقليل تعرضه للحرارة الشديدة، ما يساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

 

تقليل خطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة: 

الشمس تبعث بأشعة فوق البنفسجية الضارة التي يمكن أن تتسبب في تلف الجلد وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، فعند البقاء في المناطق المظللة، يتجنب الفرد التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية الضارة، وبالتالي يقلل من خطر تلف الجلد ويحمي صحته العامة.

ارتفاع درجة الحرارة الحر الشديد فصل الصيف خطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية ضربة الشمس

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