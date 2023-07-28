الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب البيئة العالمى: الخطر الأعظم فى أزمة التغيرات المناخية سيكون عام 2025

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

تحدث الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، عن تدهور التغيرات المناخية خلال السنوات القليلة الماضية، وتسجيلها أعلى معدل ارتفاع درجات حرارة في العديد من البلدان.

وقال كامل خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، من عام 1982 ونحن نحذر من خطورة التغيرات المناخية، كنا نرى الزيادة التي تسجل عامًا بعد عام نتيجة التصرفات الخاطئة على كوكب الأرض من جانب عدد من الدول، والتي كان من المؤكد أنها ستسبب ضررًا واضحًا في التغيرات المناخية للكوكب، فضلًا عن أزمة الاحتباس الحراري.

وأضاف رئيس حزب البيئة العالمي، أن الخطر الأعظم في أزمة التغيرات المناخية سيكون عام 2025، موضحًا أنه في حالة استمرار العالم على ما هو عليه اليوم سنواجه خطرًا هائلًا على الكوكب بأكمله، مشددًا على أن هناك مناطق ستتعرض للحرارة القوية فضلًا عن الأعاصير والفيضانات التي سيواجهها العالم.

ويبذل وزراء البيئة في مجموعة العشرين، مساعي جديدة في الهند، لإبرام اتفاقيات لمكافحة التغير المناخي.

ويركز وزراء المجموعة التي تضم 20 من الاقتصادات الرئيسية، وتمثل أكثر من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على مواضيع بالغة الأهمية بينها تمويل التكيّف مع تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ومبادئ الأنشطة الاقتصادية القائمة على المحيطات.

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