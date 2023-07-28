قطر تتعهد بمنح 100 مليون دولار مساعدات إنسانية لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، مساء الجمعة، بعد محادثات مع نظيره القطري، أن الدولة الخليجية، ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار، لدعم الصحة والتعليم وإزالة الألغام في أوكرانيا.

وكتب شميهال في تغريدة له على موقع "إكس" "تويتر" سابقًا، "أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال اجتماعنا اليوم أن دولة قطر ستقدم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا".

وأضاف: "سيتم استخدام الأموال لإعادة الإعمار في مجالات الرعاية الطبية والتعليم وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية. ممتن للدعم".

وأعلنت قطر في وقت سابق، اليوم، أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية، يزور أوكرانيا، ويعتزم إجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الوزير القطري سيلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأوكرانيين، لبحث عدد من الملفات المهمة، موضحة أن الزيارة تأتي في إطار جهود قطر للتهدئة ومعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف البيان: أن قطر ستجدد في كييف موقفها الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليًا، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

ووفقًا للبيان سيتم خلال الزيارة أيضًا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما جهود دولة قطر التنموية في أوكرانيا، وآفاق التعاون في عدد من المجالات، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لتمديد اتفاق الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، وفق نص البيان.

وكانت روسيا أعلنت في 17 يوليو انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، فيما عبرت أوكرانيا عن عزمها الاستمرار في تصدير الحبوب، سواء أعطت موسكو ضمانات أمنية لسفن التصدير أو لم تعطها.