عمال مصر يشارك النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" فى مدينة سانت بطرسبرج الروسية

شارك اتحاد عمال مصر، برئاسة محمد جبران، ممثلًا عن القارة الإفريقية، النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كتتويج لمجهودات اتحاد عمال مصر خلال الفترة السابقة من العمل الجاد، والمشاركة في النشاطات الإفريقية والتواجد الدولي.

وأكد جبران، أن القمة تناقش سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين في حقبة تشهد العديد من التغيرات العالمية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وسيناقش ممثلو الوزارات المعنية في روسيا الاتحادية ورجال الأعمال الروس والأفارقة وخبراء في مجال العلاقات الدولية، وممثلو الكيانات العمالية، التحديات التي تواجه روسيا ودول إفريقيا في عصر التغيير العالمي، وكذلك سيتم الحديث عن المشاكل الأكثر موضوعية وطرق حلها لتحفيز تنمية العلاقات الروسية الإفريقية في المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشاركة الرئيس السيسي، في القمة الروسية - الإفريقية الثانية في سانت بطرسبرج، تعكس ما تلعبه مصر من دور محوري في دائرة البعد الإفريقي، وما تعمل عليه من أجل ترسيخ مكانة القارة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات التنموية والمناخية، وتعد هذه المشاركة بداية لمرحلة جديدة في مسار العلاقات الإفريقية الروسية، وتعكس الدور المحوري للقاهرة داخل القارة، مؤكدًا أن القمة الروسية الإفريقية، تأتي فى توقيت بالغ الحساسية، لمناقشة وبحث الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن انعقاد تلك القمة الإفريقية الروسية، للمرة الثانية بعد قمة 2019، يبرز مكانة القارة السمراء، وما تمتلكه من مقومات يمكن أن تجعلها شريكًا مهمًا في المسار الاقتصادي العالمي، إذ سيكون المنتدى الاقتصادي المنعقد في إطار القمة الروسية الإفريقية الثانية حدثًا فريدًا من نوعه في العلاقات بين روسيا والقارة الإفريقية، لافتًا إلى أنه سيهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون بين روسيا وإفريقيا وتحديد مسار هذه العلاقات على المدى الطويل بين الجانبين.