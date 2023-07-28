الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأمريكى: التغير المناخى "تهديد وجودى"

بايدن
بايدن

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج من التغير المناخي هو "تهديد وجودي".

وقال بايدن في البيت الابيض: "لا اعتقد أن أحدًا يستطيع أن ينكر بعد اليوم تأثير التغير المناخي"، كاشفًا اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق في شكل أكبر مع زيادة تمويل خدمات الأرصاد الجوية.

جاءت تصريحات بايدن خلال اتصال عبر الفيديو مع رؤساء بلديات فينيكس وأريزونا وسان انطونيو في ولاية تكساس المعروفة بحرارتها المرتفعة.

ونقلت "فرانس برس" عن بايدن قوله إن الحر هو "القاتل الرقم واحد المرتبط بالطقس" في الولايات المتحدة، متسببًا بمصرع 600 شخص كل عام.

وأعلن الرئيس الأمريكي أيضًا تدابير لتعزيز قواعد السلامة المتعلقة بالحر للعمال وخصوصًا المزارعين وعمال البناء وغيرهم من العاملين في مساحات مفتوحة، بالإضافة إلى تمويل إضافي لخدمات الأرصاد الجوية.

وقالت عمدة فينيكس، كايت جاليجو بايدن أن مدينتها الصحراوية "مشهورة بالحرارة، لكن الصيف الحالي كان غير مسبوق حقًا".

وأضافت "إنه يلحق ضررًا حقيقيًا بمجتمعنا ونشعر بأننا في الخطوط الأمامية للتغير المناخي".

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