الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد محسن: قمة السيسى وبوتين تأكيد أن مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا

السيسى وبوتين
السيسى وبوتين

قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن التوجه الروسي لفتح شراكات مع إفريقيا يتواكب مع الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي، لدعم ما تسعى مصر إليه لترسيخ مكانة القارة الإفريقية، وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات التنموية والمناخية.

 

ونوه محسن في تصريح صحفي له الخميس، بلقاء الرئيس السيسي وبوتين، قائلا: إنه تأكيد على دعم التعاون الثلاثي بين البلدين والقارة الإفريقية.

 

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، لقاء الرئيس السيسي وبوتين، على هامش القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرج، تأكيد على أن مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ورقم مهم ودولة ذات ريادة.

 

وأشاد محسن، بتعاون مصر وروسيا في عدد من المشروعات الاستثمارية العملاقة، منها: إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية. لافتا: إلى ان البلدين سيعملان على تعزيز  التعاون بينهما لوضع آليات وخطط استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

 

واختتم محسن بالقول أن قمة السيسي وبوتين حققت أهدافها، وأكدت مكانة مصر دوليا ومدى الاحترام الذي تضعه القوى العالمية لمكانة مصر وريادتها ودورها.

التحديات التنموية السكك الحديدية القمة الروسية الإفريقية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس النائب أحمد محسن تطوير منظومة النقل

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

لافتة محل تُثير أزمة.. قصة غلق مطعم "كوكسال بابا" في الشرقية

توتر جديد في إفريقيا.. قوات رواندا تعبر الحدود الكونغولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟