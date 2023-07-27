أبرز المعلومات عن ميزة واتساب الجديدة "القنوات"

تتزايد معدلات البحث عن أهم المعلومات عن ميزة واتساب الجديدة "القنوات" وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

معلومات عن ميزة واتساب الجديدة "القنوات"

كان القائمون على أمر التطبيق الإلكترونى "واتساب" قالوا إنه تم توفير الخدمة الجديدة منه والمساه "قنوات" فى عدة دول عربية من بينها مصر والمغرب وذلك عقب انتشار هذه الخاصية فى دول أمريكا اللاتينية .

أهم المعلومات عن ميزة واتساب الجديدة "القنوات"

لهذه الميزة الجديدة التى أضافها تطبيق واتساب عدة مميزات وهى:

- متاحة للمستخدمين في أحدث نسخة للتطبيق على الهواتف التي تعمل بنظامي "آي أو أس" و"أندرويد" وعلى أجهزة الكمبيوتر.

- تمكن مستخدمى "واتساب" من أن يشتركوا في حساب ما يتلقون منه المحتوى بانتظام.

- تتشابه هذه الميزة الجديدة مع القنوات الموجودة في "تلجرام"، فعند الاشتراك في قناة ما في ذلك التطبيق، مثل قنوات المؤسسات الإخبارية تبدأ المعلومات بالتدفق إلى المستخدمين.

-يمكن البحث عنها والاشتراك بها بسرعة دون الحاجة إلى دعوة أو النقر على رابط، كما يجري مع المجموعات حاليا.

-تتيح القناة التحكم في مَن يمكنه تلقي رسائل.

- معلومات المستخدمين الذين ينضمون إلى القناة ستبقى مخفية.

-سيتم استبدال علامة التبويب "الحالة" في التطبيق بعلامة التبويب "التحديثات" التي ستكون موطنًا للحالة والقنوات

-"باستخدام ميزة القنوات، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بالموضوعات التي تهمك أكثر، وستظهر الموضوعات التي تتابعها في هذا القسم من التطبيق.

-نوفر مزيدا من الخصوصية عند إنشاء قناة لأن متابعي القناة لا يمكنهم رؤية اسم صاحب القناة أو هاتفه وكذلك وصورة الملف الشخصي.

-تُمكن من مشاركة التحديثات التي تهم جمهورًا معينًا، ويمكن لمستخدمى الخدمة الجديدة التواصل مع عدد غير محدود من المتابعين لمشاركة الأخبار والأحداث.

-متابعو القناة لا يمكن تحديدهم برقم محدد.

- الميزة مازالت فى مرحلة الاختيار.

-توفر الميزة الجديدة للمشرفين القدرة على اختيار مَن يمكنه متابعة قنواتهم.

- لا تكون القنوات مشفرة تمامًا بين الطرفين بشكل افتراضي.