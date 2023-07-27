طلاب الدور الثاني في الشهادة الإعدادية: "حلمنا ظهور النتيجة"

أدى طلاب الشهادة الإعدادية الراسبين في الدور الأول دور مايو/2023 بالجيزة امتحانات الدور الثاني التي انطلقت السبت الماضي في امتحان اللغة العربية وفي الأحد الموافق 16/7/2023 أدى الطلاب امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر.



فيما أدى الطلاب الإثنين الموافق 17/7/2023 امتحان مادة الهندسة وفي يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2023 أدي الطلاب امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، وفي يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 أدى الطلاب امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية واختتم الطلاب امتحانات دور يوليو 2023 يوم الخميس الموافق 20/7/2023 إذ أدوا امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية.

ورصدت" الدستور" آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات دور يوليو /2023؛ للوقوف عن مدى رضائهم على مستوى امتحانات الدور الثاني 2023 وطمحوهم من النتيجة.

وقال أحمد عبدالرحمن، الطالب في الشهادة الإعدادية، في مدرسة الجيزة الإعدادية للبنين بالجيزة لـ" الدستور" إن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط وأنه ينتظر النتيجة بفارغ الصبر، لأنها ستحدد مصيره خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن مستوى الامتحانات مبشر، ولا يدعوا إلى القلق أو توتر.

وتابع "الامتحانات في الدور الأول كانت سهلة جدًا، لكنه كان يمر بأزمة نفسيه صعبة، بسبب وفاة جدة خلال وقت الامتحانات، مؤكدًا أنه راضي بقضاء الله، وذاكر بكد وأجتهاد لانقاذ مستقبله.



فيما قال محمود إبراهيم، الطالب في الشهادة الإعدادية في مدرسة الجيزة الإعدادية للبنين بالجيزة لـ"الدستور" إنه كان يرغب في الدخول إلى المرحلة الثانوية إلا أمن الحظ لم يحالفة، بسبب حصوله على درجات منخفضة في الدور الأول.

أضاف، كريم أحمد، الطالب في الشهادة الإعدادية أنها تنتظر النتيجة بفارغ الصبر ليطمئن قلبه.