الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس خطيرين بتهمة طعن عامل حتى الموت بحدائق القبة

محكمة
محكمة

قررت النيابة العامة بحدائق القبة، اليوم الخميس، حبس مسجلي خطر بتهمة قتل عامل طعنًا بسلاح أبيض، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا باستقبال إحدى المستشفيات لجثمان أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيق المتوفى، وآخر)، وبسؤالهما أقرا بقيام شخصين بالتعدى على المتوفى محدثين إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم، وعقب التأكد من صحة أقوالهم تم تحديد المتهمين، وتبين أن لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بأنه عقب إكتشاف أحدهما قيام المجنى عليه بالاستيلاء على بعض المنقولات من الشقة سكنه أثناء إقامته لديه فقام بالاستعانة بالمتهم الثانى وتوجها لمحل سكن المجنى عليه واصطحباه للشقة محل الواقعة، وتعديا عليه بالضرب بإستخدام (سلاح أبيض "مطواة " - خرطوم مياه - قطعة خشبية مدببة).

وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

النيابة العامة حبس مسجلي خطر قتل عامل سلاح أبيض

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