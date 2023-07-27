الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: هناك زيادة فى الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية

التهاب المفاصل الروماتويد
التهاب المفاصل الروماتويد

 قال الدكتور شادي يونس، الباحث والمحاضر المصرى في قسم المناعة بجامعة ستانفورد الأمريكية، إن التهاب المفاصل الروماتويد مرض من أمراض المناعة الذاتية الذي يهاجم أجزاء مختلفة من الجسم، ويؤدى لحدوث التهابات وتشوهات في المفاصل وفي المراحل المتأخرة يهدد حياة المريض.

أضاف يونس، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "مصر تستطيع" برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر فضائية dmc أن أمراض المناعة الذاتية منتشرة بشكل كبير، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث يوجد زيادة في عدد الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية، ليس فقط التهاب المفاصل الروماتويدي، وإنما أصبح يوجد أشخاص يظهر لديهم أعراض مثل الذئبة الحمراء.

وأوضح أنه يعمل على بحث متعلق بمرض التهاب المفاصل الروماتويد منذ 3 سنوات، حيث يحاول البحث عن الأسباب التي تؤدى لتدهور المفاصل، لافتًا إلى أنه لا يعرف مسببات هذا المرض والعوامل التي تؤدى لتطوير المرض كي يتم تطوير علاج فعال للمرض.

وأكد أن تطوير العلاج يتطلب مراحل، كما أن المرض ينتشر بنسبة 1 إلى 2% من سكان العالم أي من 100 شخص هناك 1 أو 2 لديه التهاب مفاصل الروماتويد، وبالتالي فإن نسبته كبيرة، كما أن تكلفته العلاجية مرتفعة للغاية.

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