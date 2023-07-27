الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في سوهاج

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بسوهاج بحبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

البداية عندما ورود بلاغ من أحد الأشخاص يفيد فيه تعرضه للنصب والاحتيال من أحد الأشخاص واستيلائه منه على مبلغ مالي.

وأوضح المجني عليه فى بلاغه أن المتهم زعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجله، من خلال علاقاته بالعديد من المسؤولين في بعض الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة، وقد توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيامه بإرتكاب جريمة النصب على المواطنين.

وعقب تقنيين الإجراءات، تم تحديد مكان تواجده، وقام رجال الشرطة بضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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