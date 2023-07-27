الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تأثير دخول مصر القبة الحرارية

موجة حارة شديدة ضربت البلاد في الآونة الأخيرة، والتي سببت إزعاج للكثيرين خاصًة كِبار السن، وذلك نتيجة دخول مصر في دائرة القبة الحرارية، الناتج عن الاحتباس الحراري بسبب الأنشطة الخاصة بالانبعاثات الكربونية، والتي تسببت في شعور المواطنين بارتفاع شديد في الحرارة لم نشهده من قِبل.

الموجة الحرارية كانت قوية جدًا، تعرضت لها مصر بسبب ظاهرة "إل نينيو" هذا العام من شهر يوليو لعام 2023، ولم تسجل من قبل، مقارنًة بالسنوات الماضية، وهذا ما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلا أنها في البداية عرّفت المعنى الخاص بكلمة "القبة الحرارية": "القبة الحرارية هي توزيعة ضمن التوزيعات الضغطية التي تؤثر علينا في الفصول المختلفة لفصول السنة، وهو امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا".

وتابعت غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ويكون هذا المرتفع على ارتفاع من 5 لـ 6 كيلومتر عن سطح الأرض، ويعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ولا يوجد معها أي سحب مؤثرة، وهي منطقة يكون فيها الضغط مرتفع بشكل كبير في طبقات الجو العليا، وبالتالي تتكون نتيجة تغير في قيّم التيار النفاس في طبقات الجو العليا، وبالتالي تكون هذه المنطقة فيها قيمة ضغط مرتفع بشكل كبير لذا تأخذ شكل الانبعاج الحراري الأعلى أو شكل القبة".

وأضافت: "دائمًا المرتفع الجوي يكون معه الهواء في طبقات الجو العليا أثناء نزوله يكون سخن نتيجة قيمة الضغط المرتفع، كما أن المرتفع الجوي يحبس كافة الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبالتالي يساعد على ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي يأخذ شكل الصوبة الزجاجية التي تحبس الرطوبة دائمًا، ودرجات الحرارة المرتفعة في طبقة قريبة من الأرض، بالإضافة إلى أن سطح الأرض يتأثر بمنخفض الهند الموسمي، مع كتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، والكويت والعراق، وتمر على سطح البحر المتوسط ويحدث لها تعديل على قيم درجات الحرارة، وتحمل بكميات كبيرة من بخار المياه".

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة في هذه الآونة ناتج عن القبة الحرارية التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي، والموجة الحرارية هذه ستتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في مصر لمدة طويلة، والتي ستظل أسبوعين تقريبًا.

دول العالم تشهد ارتفاع في درجات الحرارة

وأكدت أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت في بداية فصل الصيف أن هذا الصيف لعام 2023 سيسجل أعلى نسب في الارتفاع عن السنوات السابقة، وذلك نتيجة تأثرنا ببعض الأنماط المناخية، ومعظم دول العالم تشهد ارتفاع في درجات الحرارة لم تسجل في السجلات المناخية لمدة طويلة.