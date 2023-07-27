الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تعلن عن فرص عمل بمراكز تجميع الأجهزة التعويضية.. التفاصيل كاملة

الاجهزة التعويضية
الاجهزة التعويضية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن فرص التدريب من أجل التوظيف بمراكز التجميع والموائمة للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن فرص التدريب من أجل التوظيف بورش خدمات الأجهزة التعويضية التابعة للوزارة لتأهيل الشباب من الجنسين للعمل على أحدث الأجهزة والمعدات.

وأشارت إلى أنه تم التدريب لمدة عام كامل مع تحمل الوزارة نفقات التدريب والإقامة والإعاشة وعائد شهري للمتدربين.

وأوضحت أنه سيتم إبرام عقود عمل للذين يجتازون، ووضع الاختبارات النهائية بشرط عدم ترك العمل قبل 5 سنوات بعد التعاقد.

شروط التقدم للالتحاق بفرص التدريب من أجل التوظيف

حصول المتقدم على مؤهل معهد فني صحي شعبة أجهزة طبية بتقدير لا يقل عن جيد)، أو دبلوم فني صناعي شعبة ميكانيكا بتقدير لا يقل عن 85% في أي من تخصصات تشغيل المعادن تشكيل ولحام معادن، تشغيل الماكينات صيانة وإصلاح الآلات الميكانيكية صيانة الأجهزة الطبية، والأجهزة الدقيقة.

- مصري الجنسية.

- الا يزيد السن عن 30 عاماً.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- أن يكون من قاطني إحدى المحافظات: (البحيرة الإسماعيلية الشرقية، أسيوط الأقصر أسوان).

- اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة الطبية.

- حال ترك العمل قبل خمس سنوات، يتحمل المتعاقد تكلفة التدريب والنفقات ذات الصلة ).

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة التجنيد.

- الإعفاء منها بالنسبة للذكور. 

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة أى شهادات أو دورات حصل عليها المتقدم.

المستندات المطلوبة

يتم إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني [email protected] وذلك في موعد أقصاه 15 أغسطس 2023.

- سيتم التواصل مع من يتم قبولهم عن طريق إرسال رسالة على الواتس أب أوالاتصال الشخص.

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