لينك موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية العامة 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية حاليا منذ انتهاء تصحيح أوراق إجابة طلاب الشعبة الأدبية والعلمية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 والتي تعد المرحلة الأولى من مراحل أعمال الكنترول في كافة محافظات الجمهورية.

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية العامة 2023

يُفعل موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية العامة 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) خلال الأيام المقبلة حيث أكدت مصادر مطلعة بالوزارة انتهاء أعمال تصحيح أوراق الإجابة في كافة المواد الدراسية يوم الثلاثاء الماضي الموافق 25 يوليو 2023 حيث يعكف حاليا المسؤولين عن أعمال الكنترول في حصر أسماء أوائل الطلاب في كل الشعب الدراسية.

يذكر أن امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي للعام قد أجريت خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو الماضي واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري وفقا لجدول زمني تم اعتماده من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة عبر الدستور 2023

خصص موقع الدستور الإلكتروني للقراء رابط يمكن من خلاله الحصول على نتائج الشهادة الثانوية العامة 2023 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها يوميا في مجالات متعددة وإليكم خطوات تسجيل البيانات بالتفصيل:-

الدخول عبر موقع الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل بيانات الطلاب بدقة.

تحديد الشعبة الدراسية ( علمي، أدبي).

إدخال بيانات الطالب الراغب في معرفة نتيجته بالتفصيل في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والنسبة المئوية والمجموع الكلي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأيام المقبلة وذلك عقب انتهاء كافة أعمال الكنترول في جميع محافظات الجمهورية حيث انتهت بالفعل المرحلة الأولى منها وهى الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابة في كافة المواد الدراسية لطلاب علمي وأدبي.



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