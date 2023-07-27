لحظة وصول الرئيس السيسى للمشاركة فى القمة الإفريقية- الروسية (فيديو)

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" اللحظات الأولى لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة الإفريقية- الروسية في مدينة سان بطرسبرج الروسية؛ للمشاركة في أعمال القمة، والتي ستنعقد اليوم وعلى مدار يومين.

وكان قد التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في "قصر قسطنطين" بمدينة سان بطرسبرج.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الروسي رحب بزيارة الرئيس إلى روسيا، مشيدًا بالدور الهام للرئيس في إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الإفريقية أثناء رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي في عام 2019، والتي هدفت إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

كما أشار الرئيس بوتين إلى الأهمية التي يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع السيد الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب عن حرصه على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا الاتحادية في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام ٢٠١٨، مشيدًا في هذا الصدد بالتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة الجارية، خاصةً مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.