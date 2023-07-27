اليوم.. سحب قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027

يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة الدورين الأول والثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وستنطلق مراسم قرعة الدور الأول للتصفيات في تمام الحادية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، على أن تجرى مراسم قرعة الدور الثاني، في تمام الواحدة ظهرًا، وذلك بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالامبور.

ويتأهل إلى كأس العالم 2026 عن القارة الآسيوية 8 منتخبات، إلى جانب منتخب آخر سيخوض الملحق العالمي.

ويستعرض "الدستور" نظام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

المرحلة الأولى

سيشارك في الدور الأول من التصفيات الآسيوية، المنتخبات الأقل تصنيفًا والتي تحتل المراكز من 27 إلى 48 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والبالغ عددها 20 منتخبًا.

وتم تصنيف المنتخبات العشرين إلى مستويين، بحيث يضم كل مستوى 10 منتخبات، وهم:

المستوى الأول: هونج كونج، أندونيسيا، الصين تايبيه (تايوان)، جزر المالديف، اليمن، أفغانستان، سنغافورة، ميانمار، نيبال، كمبوديا

المستوى الثاني: ماكاو، منغوليا، بوتان، لاوس، بنجلاديش، بروناي، تيمور الشرقية، جوام، سيريلانكا

ستقام منافسات الدور الأول من التصفيات، بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.

المرحلة الثانية

سيشارك في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية، المنتخبات التي تحتل المراكز من 1 إلى 26 في تصنيف "فيفا" إلى جانب المنتخبات العشرة المتأهلة من المرحلة الأولى ليصبح عدد المنتخبات في المرحلة الثانية 36 منتخبًا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 36 على أربعة مستويات، وستكون على النحو التالي:

المستوى الأول: اليابان، إيران، أستراليا، كوريا الجنوبية، السعودية، قطر، العراق، الإمارات، عُمان

المستوى الثاني: أوزبكستان، الصين، الأردن، البحرين، سوريا، فيتنام، فلسطين، قيرغيزستان، الهند

المستوى الثالث: لبنان، طاجيكستان، تايلاند، كوريا الشمالية، الفلبين، ماليزيا، الكويت، تركمانستان، أحد المنتخبات المتأهلة من المرحلة الأولى

المستوى الرابع: بقية المنتخبات المتأهلة من المرحلة الأولى

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 36 على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دورين.

يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة للتصفيات، وأيضًا التأهل مباشرةً إلى كأس آسيا 2027 ليكون بذلك عدد المنتخبات 18 منتخباً.

المرحلة الثالثة

سيتم توزيع المنتخبات الـ 18 المتأهلة إلى الدور الثالث على ثلاث مجموعات بحيث تضم كل مجموعة ست منتخبات.

ستلعب المنتخبات في كل مجموعة بنظام الدورين من دورين (ذهابًا وإيابًا)، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وعددها 6 منتخبات.

المرحلة الرابعة

المنتخبات التي احتلت المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة من المجموعات الثلاث في المرحلة الثالثة وعددها 6 منتخبات، سيتم تقسيمها على مجموعتين بواقع ثلاث منتخبات في كل مجموعة، حيث تلعب منتخبات كل مجموعة ضد بعضها البعض بنظام الدوري من دور واحد.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم ولينضم للمنتخبات الـ 6 التي تأهلت من المرحلة السابقة وبالتالي يرتفع عدد المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم إلى 8 منتخبات.

المرحلة الخامسة

يتأهل صاحبا المركزين الثاني في مجموعتي الدور الرابع، للعب في الدور الخامس بالتصفيات، حيث سيخوض الفريقان مباراتين فاصلتين لتحديد المنتخب الذي سيتأهل للعب في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم.

وستقام مباريات المرحلة الأولى من التصفيات، خلال الفترة ما بين 12 إلى 17 أكتوبر 2023، على أن تجرى المرحلة الثانية خلال الفترة ما بين 16 نوفمبر 2023 إلى 11 يونيو 2024.

وستجرى المرحلة الثالثة للتصفيات، خلال الفترة ما بين 5 سبتمبر 2024 إلى 10 يونيو 2025.

وستقام المرحلة الرابعة، في أكتوبر عام 2025 على أن تقام المرحلة الخامسة في نوفمبر 2025.