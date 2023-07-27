الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو: محاولات الغرب عرقلة القمة الروسية الإفريقية باءت بالفشل

ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف

أكد ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، فشل كل محاولات الدول الغربية عرقلة عقد القمة (الروسية - الإفريقية) الثانية في سانت بطرسبورج.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي  وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "لقد فشلت كل محاولات الغرب عرقلة القمة الروسية الإفريقية بشكل قاطع"، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في هذه القمة ليس أقل من القمة الأولى.

وأضاف "بوجدانوف"، "نحن لا نفرض أي شيء على أي أحد، وعلى عكس الغرب، نحن نحترم المساواة في السيادة بين الدول، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة"، منوهًا بأن الوضع الحالي لعلاقاتنا مع الدول الإفريقية هو عمل حقيقي يقوم على مبادئ المعاملة بالمثل والحوار المتكافئ.

يُشار إلى أن القمة (الروسية- الإفريقية) الثانية ستعقد في معرض إكسبو في سانت بطرسبورج تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية"، وستتم خلالها مناقشة سبل التعاون في مجالات السياسة والأمن والغذاء والبحث عن حلول من أجل الحد من تأثير العقوبات الغربية على توريد الحبوب والأسمدة الروسية للدول الإفريقية المحتاجة.

وتأتي هذه القمة من أجل تأكيد الدعم الروسي لتطلع الدول الإفريقية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز السيادة والمشاركة النشطة في حل القضايا الدولية.

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