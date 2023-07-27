الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا إرميا يستقبل وفدًا من رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية فى الشرق الأوسط

الانبا ارميا خلال
الانبا ارميا خلال استقبال الوفد

استقبل  الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أمس، وفدًا من رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط (الأتيما A.T.I.M.E) .
ضم الوفد عمداء وطلابًا من مختلف كليات اللاهوت بلغ عددهم سبعة وأربعين شخصًا، برئاسة رئيس الرابطة قدس الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي بجامعة البلمند، وعضوية الأب ميشيل قمبر الأمين التنفيذي للأتيما، والقس الدكتور بيشوي حلمي الأمين التنفيذي المشارك، والقس الدكتور صموئيل رزفي الأمين التنفيذي المشارك، والدكتور جرجس صالح الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الاوسط سابقًا، وعمداء آخرين أعضاء في الرابطة. جاءت هذه الزيارة على هامش توحيد الصفوف ضد أي مواجهات مضللة. 
وأجروا جولة في أروقة المركز، تعرفوا من خلالها على أنشطة المركز، وقام نيافة الأنبا إرميا بتقديم الهدايا التذكارية على الحاضرين، والتقطوا جميعًا الصور التذكارية.

اسة البابا تواضروس الثاني الانبا ارميا الاسقف العام الانبا ارميا الأمين العام المشارك البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثان

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