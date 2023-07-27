خبير علاقات دولية يوضح أهمية الشراكات والتعاون المشترك بين مصر وروسيا

أوضح الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، أهمية الشراكات والتعاون المشترك بين الجانبين المصري والروسي، قائلاً: "إن القمة الروسية الإفريقية الثانية هي قمة في غاية الأهمية من ناحية التوقيت، لأن توقيت انعقاد هذه القمة يأتي في ظروف شديدة التعقيد يمر بها العالم أجمع وخاصة القارة الإفريقية باعتبارها الحلقة الأضعف في المنظومة الدولية وهي أكثر القارات تضررًا من الانعكاسات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف الدكتور حامد فارس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن انعقاد القمة الروسية الإفريقية الثانية ستطرح العديد من الملفات، سواء من الناحية الاقتصادية، أو عن طريق كيفية مواجهة النقص الحاد في الحبوب نتيجة عدم تمديد اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا على اعتبار أنهما يمثلان 34% من إنتاج الحبوب عالميًا، وبالتالي فإن القارة الإفريقية تبحث عن هذا، كما أن روسيا تبحث عن الخروج من دائرة العقوبات الغربية التي وقعت عليها عن طريق مد شراكات حقيقية مع القارة الإفريقية.