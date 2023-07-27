برنامج الغذاء العالمى يُخفض مساعداته للاجئين فى مالاوى إلى النصف

أكد برنامج الغذاء العالمى فى مالاوى أن نقص التمويل أجبره على خفض حصص الإعاشة لأكثر من 50 ألف شخص فى مخيم اللاجئين الوحيد فى البلاد بمقدار النصف.

وذكر بيان برنامج الغذاء العالمى أن التخفيضات الغذائية تتزامن مع شكوى اللاجئين فى مخيم بالبلاد من عدم كفاية المساعدات الغذائية، وهو وضع أجبر بعض اللاجئين على العودة طواعية إلى ديارهم.

فى غضون ذلك، قال سايمون دينير، القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمى فى مالاوى إن النقص يرجع إلى عدد من العوامل، بما فى ذلك ارتفاع تكلفة الطعام محليًا وعالميًا، مضيفاً: "الأزمة الأوكرانية، وتزايد عدد اللاجئين فى جميع أنحاء العالم، وتعبئة الموارد، أصبح تحديًا بشكل متزايد".

وأوضح أن برنامج الأغذية العالمى يقدم مساعدة نقدية شهرية حيث يواجه اللاجئون عدة تحديات بما فى ذلك عدم كفاية المأوى وعدم كفاية خدمات الصحة والمياه والصرف الصحى.

وأشار إلى أن المساعدات المقدمة للغذاء صممت لتلبية الحد الأدنى الموصى به من احتياجات الطاقة البالغ 2100 سعر حراري، فيما أكد أن التخفيضات الغذائية تعنى أن اللاجئين يحصلون الآن على بدل نقدى شهرى قدره 5.90 دولار للفرد.