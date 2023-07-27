الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برنامج الغذاء العالمى يُخفض مساعداته للاجئين فى مالاوى إلى النصف

برنامج الغذاء العالمى
برنامج الغذاء العالمى

أكد برنامج الغذاء العالمى فى مالاوى أن نقص التمويل أجبره على خفض حصص الإعاشة لأكثر من 50 ألف شخص فى مخيم اللاجئين الوحيد فى البلاد بمقدار النصف.

وذكر بيان برنامج الغذاء العالمى أن التخفيضات الغذائية تتزامن مع شكوى اللاجئين فى مخيم بالبلاد من عدم كفاية المساعدات الغذائية، وهو وضع أجبر بعض اللاجئين على العودة طواعية إلى ديارهم.

فى غضون ذلك، قال سايمون دينير، القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمى فى مالاوى إن النقص يرجع إلى عدد من العوامل، بما فى ذلك ارتفاع تكلفة الطعام محليًا وعالميًا، مضيفاً: "الأزمة الأوكرانية، وتزايد عدد اللاجئين فى جميع أنحاء العالم، وتعبئة الموارد، أصبح تحديًا بشكل متزايد".

وأوضح أن برنامج الأغذية العالمى يقدم مساعدة نقدية شهرية حيث يواجه اللاجئون عدة تحديات بما فى ذلك عدم كفاية المأوى وعدم كفاية خدمات الصحة والمياه والصرف الصحى.

وأشار إلى أن المساعدات المقدمة للغذاء صممت لتلبية الحد الأدنى الموصى به من احتياجات الطاقة البالغ 2100 سعر حراري، فيما أكد أن التخفيضات الغذائية تعنى أن اللاجئين يحصلون الآن على بدل نقدى شهرى قدره 5.90 دولار للفرد.

الأغذية العالمي الصرف الصحي الغذاء العالمى اللاجئون المساعدات الغذائية

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن وفاة الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبى.. وتنكيس الأعلام 3 أيام

الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسى وبوتين فى "قصر قسطنطين" بسان بطرسبرج

ميمى عبد الرازق: حزين على طريقة رحيلى من المصرى

وزير الأوقاف: مصر دائما فى خدمة القرآن الكريم

محافظ مطروح يوجه بتشكيل لجنة لمعاينة المول المحترق

رغبة "أبو على" تحسم قرار التعاقد مع على ماهر ورحيل ميمى عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلي .. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا