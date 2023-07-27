أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن تفجير جسر كيرتش فى أكتوبر الماضى

أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، مسؤوليتها عن تفجير جسر كيرتش بشبه جزيرة القرم في أكتوبر 2022.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك، نقلتها وكالة أنباء "أوكرين فورم" المحلية.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص في تفجير شاحنة تسبب باشتعال النيران في قطار محمل بالوقود فوق جسر كيرتش.

واتهمت روسيا المخابرات الأوكرانية بتخطيط وتنفيذ الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي"، بينما لم تعلن كييف في حينها صلتها المباشرة به، إلا أن ميخائيل بودولاك نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، قال آنذاك إن الانفجار كان "مجرد البداية".

وقال ماليوك: "هناك العديد من العمليات الخاصة المختلفة التي ننفذها وسنتمكن من الحديث عن بعضها بعد الانتصار".

وأضاف: "إحدى عملياتنا التي نفذناها هي تدمير جسر كيرتش في 8 أكتوبر من العام الماضي".​​​​​​​

ويعد الجسر الذي يتكون من طريقين متوازيين أحدهما للسيارات والآخر سكة حديدية، طريق إمداد رئيسيا واستراتيجيا​​​​​​​ بالنسبة إلى روسيا تم بناؤه بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.