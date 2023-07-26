لا يفوتك هذا المساء| كولر يرفض نهائيًا رحيل معلول.. والموعد النهائى لإعلان نتيجة الثانوية العامة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الرئيس السيسي لـ"بوتين": نقدر دعمكم لمصر في إنشاء محطة الضبعة النووية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال الرئيس السيسي خلال لقائه مع الرئيس الروسي: "حريصون على أن نلبي دعوات فخامتكم في مجالات التعاون المختلفة أو على مستوى التعاون مع القاهرة الإفريقية، ونسعى إلى تطوير العلاقات بين البلدين". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4458904

كولر يرفض نهائيًا رحيل معلول ويوافق على إعارة قندوسى بسبب صفقة «سليم»

رفضت إدارة الكرة فى نادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب رحيل التونسى على معلول، الظهير الأيسر، بعد الأنباء التى ترددت عن نيته الرحيل، وامتلاكه عروضًا خليجية من قطر والسعودية.

وقال مصدر فى الأهلى إن إدارة الكرة تتمسك باستمرار على معلول مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وترفض فكرة رحيله فى الانتقالات الصيفية الجارية، بناءً على الجلسة التى عقدها «الخطيب» مع لجنة التخطيط لفريق الكرة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4458888

بنسبة نجاح 75%.. الموعد النهائى لإعلان نتيجة الثانوية العامة

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم، عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

وقال فياض خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد" إن نتيجة الثانوية سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4458866

التفاصيل الكاملة لإلغاء حفل ترافيس سكوت فى الأهرامات

أعلنت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت إلغاء الحفل رسميا والذي كان مقررا عقده يوم الجمعة من الأسبوع الجاري في الأهرامات لإطلاق أحدث ألبومات مطرب الراب العالمي والذي يحمل عنوان «يوتوبيا»، معتذرة لجمهوره الذي حجز جميع التذاكر فور عرضها على الموقع على الفور.

وأضافت الشركة المنظمة في بيان رسمي أنها حاولت بشتى السبل لإتمام وتنفيذ الحفل الذي كان مقررا له واحد من أكبر العروض الترفيهية في الشرق الأوسط إلا أنه واجهتها مصاعب عدة منعتها من تنظيم الحفل في النهاية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4458854

بقيمة 65 مليون جنيه.. ضبط شخصين تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر البودر.. قدرت قيمتها المالية بأكثر من 65 مليون جنيه.

ياتى ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت استراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الجيش الصومالى يقضى على 60 إرهابيًا

قضت وحدات من الجيش الصومالي على أكثر من 60 إرهابيًا.

أوضح مسؤولون بمحافظة باي، وفق وكالة الأنباء الصومالية، اليوم، أنه تم القضاء على العناصر الإرهابية في عملية عسكرية جرت في مناطق تابعة لمحافظة باي بمحافظة جنوب الغرب الإقليمية بالصومال. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4458891

أسعار تبدأ من 10 جنيهات.. الروز ماري والزعتر الأكثر مبيعًا داخل مهرجان الزهور

شهد مهرجان الزهور بحدائق أكتوبر والمستمر حتي 15 سبتمبر إقبال ستات البيوت على النباتات والأعشاب الطبيعية التي يفضلها الكثير من السيدات المحبيين للمطبخ والذي وفرها المعرض بسعر مخفض تبدأمن 10 جنيهات.

قال محمد السيد أحد المشاركين في معرض زهور حدائق أكتوبر، إن المعرض هذا معظم أهالي أكتوبر ينتظره لأنه نقل المنطقة نقلة نوعية وجديدة بأسعار مخفضة الأمر الذي لاقى إعجاب عدد كبير من الأهالي الذين كانوا ينتظرون تنظيمه، وتتوفر كافة أنواع النباتات منها الأعشاب الخاصة بالمطبخ من الروزماري، الزعتر، ورق اللوري والأعشاب الذي يحبها معظم ستات البيوت وهي الأكثر مبيعًا ويتراوح سعرها من 10 إلي 15 جنيهًا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4458813