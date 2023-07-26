التفاصيل الكاملة لإلغاء حفل ترافيس سكوت فى الأهرامات

أعلنت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت إلغاء الحفل رسميا والذي كان مقررا عقده يوم الجمعة من الأسبوع الجاري في الأهرامات لإطلاق أحدث ألبومات مطرب الراب العالمي والذي يحمل عنوان «يوتوبيا»، معتذرة لجمهوره الذي حجز جميع التذاكر فور عرضها على الموقع على الفور.

وأضافت الشركة المنظمة في بيان رسمي أنها حاولت بشتى السبل لإتمام وتنفيذ الحفل الذي كان مقررا له واحد من أكبر العروض الترفيهية في الشرق الأوسط إلا أنه واجهتها مصاعب عدة منعتها من تنظيم الحفل في النهاية.

وأشارت إلى أنه سيتم رد المبالغ نظير التذاكر التي تم حجزها بالفعل من قبل محبي ترافيس سكوت والتي تم حجزها بالكامل.

وواجه حفل ترافيس سكوت في الأهرامات أزمة كبيرة منذ بداية إعلان إطلاق أحدث ألبوماته والذي يحمل اسم يوتيوبيا على خلفية اتهامات وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامه بدعم الماسونية وغيرها، وهو الأمر الذي رد عليه الفنان العالمي في بيان رسمي ونفته الشركة المنظمة في عدة بيانات.

من ناحيته، كان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أصدر بيانا، كشف خلاله سحب ترخيص حفل ترافيس سكوت، بعدما لمس ذعر الجمهور من إقامة الحفل في مصر، لحين الحصول على موافقات أمنية تسمح لإقامة حفل آمن.

بدوره، علق ترافيس سكوت على الجدل المثار حول حفله، وقال خلال بيان صحفي أصدره، إن حفلاته تخلو من الطقوس الغريبة، ولا توجد لديه أغنية واحدة تهين أي شعب، مشددا على إعجابه بالثقافة والتاريخ المصريين.