كولر يرفض نهائيًا رحيل معلول ويوافق على إعارة قندوسى بسبب صفقة «سليم»

رفضت إدارة الكرة فى نادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب رحيل التونسى على معلول، الظهير الأيسر، بعد الأنباء التى ترددت عن نيته الرحيل، وامتلاكه عروضًا خليجية من قطر والسعودية.

وقال مصدر فى الأهلى إن إدارة الكرة تتمسك باستمرار على معلول مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وترفض فكرة رحيله فى الانتقالات الصيفية الجارية، بناءً على الجلسة التى عقدها «الخطيب» مع لجنة التخطيط لفريق الكرة.

وجاء قرار إدارة الأهلى فى ظل تمسك الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى مارسيل كولر ببقاء «معلول» حتى الانتقالات الشتوية المقبلة، ورفض فكرة رحيله بشكل نهائى.

وكشف المصدر عن عدم تلقى النادى أى عروض رسمية للتعاقد مع النجم التونسى، مشيرًا إلى أنه فى حال وصول عروض لأى لاعب يتم تحويلها إلى «كولر» لحسم مصيرها.

وأضاف: «على معلول هو أبرز لاعبى الأهلى خلال السنوات الماضية، لذا هناك صعوبة كبيرة فى التفريط فى خدماته، خاصة مع صعوبة تعويضه فنيًا، وفى ظل ازدحام جدول الأهلى بالعديد من البطولات».

ووافقت إدارة الأهلى على رحيل أحمد قندوسى، لاعب وسط الفريق، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاقتراب من حسم صفقة المغربى رضا سليم، جناح فريق الجيش الملكى.

وعقد وكلاء «قندوسى» جلسة خاصة مع أمير توفيق، مدير التعاقدات فى الأهلى، خلال الساعات القليلة الماضية، وحصلوا على موافقة إدارة «القلعة الحمراء» على رحيل اللاعب، فى ظل صعوبة بقائه عقب التعاقد مع الجناح المغربى.

وأبدى شباب بلوزداد الجزائرى اهتمامه بالتعاقد مع أحمد قندوسى فى الصيف الجارى على سبيل الإعارة، وكذلك مولودية الجزائر، وإن كانت فرص الأول فى ضم اللاعب أكبر.

ولم تحدد إدارة الأهلى قرارها النهائى بشأن انتقال «قندوسى» إلى شباب بلوزداد أو مولودية الجزائر، لحين دراسة العروض المقدمة، وما تتضمنه من مقابل مادى. وحسب المصدر، يعد شباب بلوزداد الأقرب للفوز بخدمات لاعب الوسط، نظرًا لمشاركة الفريق فى النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ورغبته فى تدعيم صفوفه ببعض اللاعبين أصحاب الخبرات فى المشاركات الإفريقية.

وانضم الجزائرى أحمد قندوسى البالغ من العمر ٢٥ عامًا إلى صفوف الأهلى قادمًا من وفاق سطيف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك مع «المارد الأحمر» فى ١٩ مباراة، أحرز خلالها هدفًا وصنع ٣ أخرى.