الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بنسبة نجاح 75%.. الموعد النهائى لإعلان نتيجة الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم، عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

وقال فياض خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد" إن نتيجة الثانوية سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

وتابع: "نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام تصل إلى 75%"، مشيرًا إلى أن نتائج الثانوية العامة هذا العام لا تشهد مجاميع عالية ولن تكون موجودة بعد ذلك.

واستكمل: "مفيش حاجة في الثانوية العامة اسمها 99.9% لأن شكل الاختبارات اختلف، وهذه ظاهرة صحية".

وعن نتائج مادة الكيمياء قال: "نسبة النجاح في الكيمياء حوالي 89.8%، ويجب أن نعرف أن من مواصفات الورقة الامتحانية أن تتضمن من 15 إلى 30% لمستوى الطالب المتميز".

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