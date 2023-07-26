السيسى لـ"بوتين": القمة الروسية الإفريقية ستكون لها نتائج عظيمة جدًا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال الرئيس السيسي خلال لقائه مع الرئيس الروسي: "حريصون على أن نلبي دعوات فخامتكم في مجالات التعاون المختلفة أو على مستوى التعاون مع القاهرة الإفريقية، ونسعى إلى تطوير العلاقات بين البلدين".

وتابع: "نقدر الدور الروسي في إنشاء مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، أو المشروعات الأخرى مثل المنطقة اللوجستية وخلافه".

وأردف: "أهنئكم بمرور 80 عامًا على العلاقات المصرية الروسية، والقمة الروسية الإفريقية ستكون لها نتائج عظيمة جدًا".