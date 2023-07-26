الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى لـ"بوتين": القمة الروسية الإفريقية ستكون لها نتائج عظيمة جدًا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال الرئيس السيسي خلال لقائه مع الرئيس الروسي: "حريصون على أن نلبي دعوات فخامتكم في مجالات التعاون المختلفة أو على مستوى التعاون مع القاهرة الإفريقية، ونسعى إلى تطوير العلاقات بين البلدين".

وتابع: "نقدر الدور الروسي في إنشاء مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، أو المشروعات الأخرى مثل المنطقة اللوجستية وخلافه".

وأردف: "أهنئكم بمرور 80 عامًا على العلاقات المصرية الروسية، والقمة الروسية الإفريقية ستكون لها نتائج عظيمة جدًا".

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