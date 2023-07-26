الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع فتاة إثر تعرضها لحالة تسمم بالعياط

جثة
جثة

لقيت فتاة مصرعها إثر إصابتها بحالة تسمم في مدينة العياط، وتحفظ رجال الأمن على والديها للوقوف على ملابسات وجود آثار كدمات بجسدها.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة إشارة من المستشفى بدائرة مركز شرطة العياط، يفيد بوصول فتاة في حالة إعياء شديدة، وأنها  خضعت لعملية إنعاش دون استجابة لتفارق الحياة، ووجود آثار كدمات بالوجه احتمالية وجود شبهة جنائية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى "فاطمة. م"، 20 سنة، بها آثار كدمات بالوجه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على والدي الفتاة لمناقشتهما والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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