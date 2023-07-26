راقصة باليه عالمية توضح طريقة حفاظها على وزنها

قالت الدكتورة سحر حلمي، راقصة البالية العالمية، وعضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للباليه، إن لاعبة البالية يجب أن تحافظ على وزنها طوال الوقت، لافتة إلى أن الوزن المثالي للاعبة البالية يجب أن يقل 15 كيلو عن الوزن الطبيعي، فإذا كان الطول 168سم، فإن الوزن المثالي للاعبة البالية يجب أن يكون أقل من 68 كيلو جراما بـ 15 كيلو، أي 53 كيلو جراما.

وأضافت حلمي خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر فضائية dmc، أن في بداية حياتها كانت تعاني من مشكلة الوزن وكان يأتيها جوابات إنذار كثيرة على البيت، معقبة: "كان عندي مشكلو في التوازن بين اللي نفسي فيه والمسوح لي به".

وتابعت: "تعلمت بعد السفر إلى إحدى المسابقات، حيث كنا نعيش على أكل السلطات، والبروتين بالجرام، والفواكه متاحة، أما الحلويات والجاتوه ممنوعة تمامًا، ومن ثم غيرت نظام حياتي وبدأت أقرأ عن التغذية، وأن هناك بعض الأكلات يجب ألا تؤكل مع بعضها لأنها تؤدي إلى حدوث السمنة، وهناك نوع من الأكلات إذا أُكلت منفردة لا تتسبب في حدوث نفس السعرات".