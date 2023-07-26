"الجندى" عن حرق المصحف بالسويد والدنمارك: شتان الفارق بين الإسلام والتطرف

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على حرق المصحف الشريف في السويد والدنمارك، مؤكدًا أنه أمر مرفوض بشدة ونرفض الإساءة لأي دين كان هكذا علمنا كتاب الله الذي يقومون بالاعتداء عليه في قوله تعالى: "وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ".

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبرفضائية dmc، أنه شتان ما بين سماحة الإسلام وهذا التطرف، وشتان بين التسامح وسوء الأدب في التعامل مع القرآن الكريم، مؤكدًا أن هذه الحادثة تختلف عن غيرها وولاة أمور المسلمين جميعًا وقفوا يدًا واحدة لرفض هذا العمل والتنديد بأصحابه، وهذا يختلف عن أي تصرف فردي.

لا بد أن تلتف كل المؤسسات الإسلامية خلف الأزهر الشريف

وتابع، أنه عندما يقوم شيخ الأزهر بنفسه بهذا التنديد فيجب الالتفاف حوله ونقول له سمعًا وطاعة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يدعوا لمقاطعة منتجات السويد والدنمارك، ولا بد أن تلتف كل المؤسسات الإسلامية خلف الأزهر الشريف.