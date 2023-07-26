فريق هارمونى عربى يحيى حفلًا فنيًا فى مهرجان العلمين غدًا

يستعد فريق هارموني عربي لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، غدًا الخميس الموافق 27 يوليو في تمام الساعة السادسة مساءً على مسرح الشارع، بتواجد جماهيري ضخم.

ولاقت الفرقة ردود أفعال إيجابية للغاية في شهور قليلة، حتى أنهم قدموا أغنية دعائية لفيلم "بيت الروبي" للنجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، واستطاعت الفرقة أن تظهر حالة نجاح كبيرة بين الجمهور، جعلها محط أنظار منظمي الحفلات الكبار، ليحجزوا مقعدهم ضمن احتفالات العلمين الجديدة، التي تقدم حالة ترويجية كبيرة للسياحة المصرية.

فرقة كورال هارموني عربي، تقدم خلال الحفل باقة من أمتع وأشهر الأغنيات من بينها نشيد الجيش المصري، ميدلي من الفلكلور النوبي، ميدلي من الفلكلور العربي ميدلي أغانٍ للنجم حسين الجسمي، ميدلي من هتافات جمهور النادي الأهلي و ميدلي ويجز وغيرها.

الفريق يتكون مما يزيد عن 100 شخص، من الموهوبين من مختلف الفئات العمرية، أغلبهم من طُلّاب جامعة عين شمس، ويقدمون مزيجًا مختلفًا من أشكال الغناء والموسيقى، سواء فلكلور أو تراث أو أغانٍ قديمة ومعاصرة، ويقدمون مشروعهم في إطار أداء مسرحي غنائي لما يقدمونه.

وتأسس كورال هارموني عربي العام الماضي 2022، تحت قيادة المايسترو محمود وحيد، وهو مُلحّن ومؤلف موسيقي، ويعتمد الكورال على العمل الجماعي من خلال اختيار الأغاني وحفظها والتدريب عليها أكثر من مرة، من أجل إتقان العمل بشكل محترف.