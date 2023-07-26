إصابة شخص فى حريق شقة بالمريوطية

أصيب أحد الأشخاص في حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الحرانية بمنطقة المريوطية بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة.



وتلقى الرائد مصطفى رشوان، رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الحرانية بمنطقة المريوطية بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة أحد الأشخاص.

تم نقل المصاب إلي مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.