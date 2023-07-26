الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري الممتاز 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز 

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، اليوم الأربعاء، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "برج العرب" في الإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز 

ستُذاع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة.

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وكان فريق الأهلي قد تعرّض لأول هزيمة له في الموسم الحالي 2022-2023، بعدما خسر أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت أحداث المباراة وجود مشادة قوية بين حسين الشحات والمغربي محمد الشيبي، انتهت بتوجيه لاعب الأهلي صفعة في وجه ظهير بيراميدز.

وكان فريق الأهلي قد توّج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، وذلك للمرة 43 في تاريخه.

في المقابل، يرغب فريق المصري البورسعيدي، تحت قيادة المدرب ميمي عبد الرازق، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا.

ويدخل فريق المصري البورسعيدي مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر لقب كأس الرابطة المصرية، عقب الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-4 في المباراة النهائية.

ويتصدر فريق الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 82 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 73 نقطة، بينما يتواجد فريق المصري في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

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