الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يواجه المصرى فى ختام الدورى ببرج العرب

الأهلي
الأهلي

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع المصري البورسعيدي، في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الممتاز، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. 

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو بطل المسابقة برصيد 82 نقطة، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، بينما المصري في المركز الخامس برصيد 47 نقطة، وخسارته كأس الرابطة أمام سيراميكا كليوباترا بـ4 أهداف مقابل هدف مؤخرًا. 

ويرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، في تحقيق نتيجة إيجابية، رغم قراره بمنح 12 لاعبًا، وهم: محمد الشناوى- محمود عبدالمنعم كهربا- ياسر إبراهيم- على معلول- أليو ديانج- محمد هانى- حسين الشحات- بيرسى تاو- محمد مجدى أفشة- مروان عطية- محمد شريف- أحمد عبدالقادر، راحة سلبية لمدة 3 أيام، على أن يعودوا للتدريبات عقب لقاء المصري، استعدادًا لمباراة الداخلية في دور الـ16 لكأس مصر. 

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة المصري، في ختام مشواره بالدوري، مؤكدًا لهم أنه يعرف أن الإرهاق تسلل إلى البعض، لكن فى الوقت نفسه ليس منطقيًا أن يظهر مجموعة اللاعبين التي لا تشارك بهذا المستوى. 

وأشار المدير الفني إلى أن هناك مسارًا غير صحيح دخل إليه الفريق، وعليهم تعويض الهزيمة في لقاء بيراميدز؛ لأنه غير مقبول والخسارة بتلك النتيجة تمثل شيئًا صعبًا بالنسبة له. 

وأضاف كولر أنه كمدرب يبذل جهدًا كبيرًا فى التدريبات بهدف أن يكون مستوى جميع اللاعبين متساويًا، لكن الحقيقة التى أظهرتها المباريات الأخيرة أن هناك فوارق فى الإمكانات والقدرات، والتي لا علاقة لها بما يحدث في المران، لأن الجميع يحصل على نفس الجرعات التدريبية. 

واختتم السويسري تصريحاته أنه سيكون أمينًا مع نفسه وإدارة النادي بأنه يحتاج إلى ضم لاعبين جدد وخروج البعض سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

الاهلى المصرى الدوري الممتاز مارسيل كولر الدورى المصرى

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